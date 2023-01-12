Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:

Trabzonspor taraftarları Abdullah Avcı için pankart astı

Trabzonspor taraftarları Abdullah Avcı için pankart astı

Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta heyecanı, yarın, 14 Ocak Cumartesi ve 15 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın oynanacak Kayserispor - DG Sivasspor ve Galatasaray - Hatayspor maçlarıyla başlayacak. Alanyaspor, haftayı maç yapmadan tamamlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadele ile başlayacak.

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