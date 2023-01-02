Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadeleyle başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadeleyle başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta maçları yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Ümraniyespor, Hatayspor’u ağırlayacak. Günün bir diğer müsabakasında ise Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta; Adana Demirspor - İstanbulspor ve Trabzonspor - Giresunspor maçlarıyla sona erecek.

Spor Toto Süper Lig’de 17. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 Ümraniyespor - Hatayspor

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

4 Ocak Çarşamba

17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük

17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

20.00 Konyaspor - Sivasspor

20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

5 Ocak Perşembe

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor

20.00 Trabzonspor - Giresunspor