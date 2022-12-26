Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Spor Toto Süper Lig’de 16. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.