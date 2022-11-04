69. dakikada sol taraftan ilerleyen Adel Bettaieb’in ortasında ceza sahası içi sağında topu alan Geraldo’nun rakibini geçip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Daha sonra topu penaltı noktasında alan Umut Nayir bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Ümraniyespor evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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