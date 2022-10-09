90+1. dakikada Glumac’ın Mustafa Pektemek’e yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker önce sarı kart olarak değerlendirdi. Ardından pozisyonu VAR’da izleyen hakem Burak Şeker, sarı kartı iptal edip, direkt kırmızı kart kararı ile Glumac’ı oyundan attı.

62. dakikada Kemen’in vuruşunda Oğuz Gürbulak’ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından dar açıdan Lenjani’nin kullandığı serbest vuruşta Glumac arka direkte kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı Kayserispor ile 2-2 beraber kaldı.

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