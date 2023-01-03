Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Ümraniyespor, Hatayspor’u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Ümraniyespor, Hatayspor’u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan El Kaabi’nin pasında Lobjanidze’nin ceza sahası sol çaprazında yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
65. dakikada sol taraftan kullanılan korner de ceza sahası içinde Falette’nin müdahalesiyle Gulumac yerde kaldı ve Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2
74. dakikada sol taraftan Avounou’nun ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Bettaib’in kafa vuruşunda top direğin yanında auta gitti.
79. dakikada uyarı sonrası VAR kontrolüne giden Hüseyin Göçek, Ümraniyespor oyuncusu Allyson’un top oyunda değilken ceza sahası içinde Bertuğ’a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
87. dakikada Kamil Ahmet’in sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortada Ze Luis’in kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı ayağıyla yaptığı kurtarış sonrasında topu kontrol etti.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Emin Tuğral xx, İlker Takpak xx
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Popov xx, Allyson xx, Glumac xx, Onur Atasayar xx, Sackey xx, Oğuz Gürbulak xx (Kartal Yılmaz dk.68 x), Avounou xx (Mrsic 90+7 ?), Valentin Gheorghe x (Bettaieb dk. 69 x), Del Valle xx(Serkan Göksu dk. 83 ?), Umut Nayir xx
Yedekler: Orkun Özdemir, Mert Yılmaz, Lenjani, Mustafa Eser, Metehan Mimaroğlu, Fatih Şanlıtürk
Teknik Direktör: Recep Uçar
Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kâmil Ahmet xx, Vranjes xx, Simon Falette xx, Kaan Kanak xx, Onur Ergün xx (Boudjemaa dk. 77 xx), Rayane Aabid xx, El Kaabi xxx, Ruben Ribeiro xx, Saba Lobzhanidze xx (Saint-Louis dk.90 ?), Bertuğ Yıldırım x (Ze Luis dk. 77 xx)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Musa Çağıran, Recep Yılmaz, Muhammed Mert, Kerim Alıcı, Engin Aksoy, Sadık Baş
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Avounou (dk. 39), Umut Nayir (dk. 67 pen.) (Ümraniyespor), El Kaabi (dk. 24), Lobjanidze (dk. 53) (Hatayspor)
Kırmızı kart: Allyson (dk.79) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak, Sackey, Serkan Göksu (Ümraniyespor), Falette, Vranjes (Hatayspor)
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