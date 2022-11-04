21. dakikada Yonathan del Valle’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Nayir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Ali Şansalan pozisyona ilk olarak ofsayt verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla orta noktayı gösterdi. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Ümraniyespor evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul ekibinin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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