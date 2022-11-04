Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Ümraniyespor evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul ekibinin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Ümraniyespor evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul ekibinin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Strahil Popov’un sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Yonathan del Valle’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
3. dakikada Yonathan del Valle’nin ceza yayının solundan uzak köşeye yerden vuruşunda kaleci Runar Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
21. dakikada Yonathan del Valle’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Nayir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Ali Şansalan pozisyona ilk olarak ofsayt verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla orta noktayı gösterdi. 1-0
38. dakikada Geraldo’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Ali Şansalan xx, Özgür Ertem xx, Cemil Tunç xx
Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Strahil Popov xx, Allyson xx, Tomislav Glumac xx, Onur Atasayar xx, Isaac Sackey xx, Serkan Göksu xx, Durel Avounou xx, Geraldo xxx, Yonathan del Valle xxx, Umut Nayir xxx
Yedekler: Anıl Demir, Ermir Lenjani, Mustafa Eser, Valentin Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık, Adel Bettaieb, Antonio Mrsic, Kartal Kayra Yılmaz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Corendon Alanyaspor: Runar Runarsson x, Pedro Pereira x, Fatih Aksoy x, Furkan Bayır x, Jure Balkovec x, Leroy Fer x, Idrissa Doumbia x, Wilson Eduardo x, Efecan Karaca x, Oğuz Aydın x, Ahmed Hassan x
Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Umut Güneş, Famara Diedhiou, Oussama Targhalline, Cavaleiro, Rassoul, Çağan Kayra Erciyas, Arnaud Lusamba, Daniel Candeias
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Umut Nayir (dk. 21), Geraldo (dk. 38) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Leroy Fer, Furkan Bayır (Alanyaspor)
Yorumlar