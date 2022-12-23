Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 3-1’lik skorla mağlup oldu.

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