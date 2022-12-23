Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ taraftan Serdar Gürler’in içeri çevirdiği topa ön direkte Aleksic’in dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
4. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Del Valle’nin arka direğe yaptığı ortada topla buluşan Geraldo’nun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
18. dakikada Del Valle’nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Onur Atasayar ortasını kale önüne yaptı. Umut Nayir’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
26. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Berkay’ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Erdem Bayık xx, Kamil Çetin xx
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Popov xx, Santos xx, Mustafa Eser xx, Onur Atasayar xxx, Sackey xx, Serkan Göksu xx, Avounou xx, Geraldo xx, Del Valle xx, Umut Nayir xxx
Yedekler: Orkun Özdemir, Lenjani, Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Fatih Şanlıtürk, Kartal Yılmaz, Bettaieb, Mrsic
Teknik Direktör: Recep Uçar
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Şener Özbayraklı xx, Youssouf xx, Tuba xx, Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Aleksic xxx, Berkay Özcan xx, Serdar Gürler xx, Mounir xx, Okaka xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Duarte, Traore, Azubuike, Batuhan Çelik, Keny, Szysz, Nzaba, Ömer Ali Şahiner, Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Aleksic (dk. 2) (Medipol Başakşehir), Umut Nayir (dk. 18) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Onur Atasayar, Umut Nayir (Ümraniyespor), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)
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