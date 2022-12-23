18. dakikada Del Valle’nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Onur Atasayar ortasını kale önüne yaptı. Umut Nayir’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

4. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Del Valle’nin arka direğe yaptığı ortada topla buluşan Geraldo’nun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç devam ediyor)

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