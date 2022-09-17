Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol kanada atılan uzun pası kontrol eden Metehan, ceza sahası içine yaptığı ortada Umut Nayir kafayı vururken, kaleci Ertuğrul topa sahip oldu.

55. dakikada Serkan’ın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı ortada Glumac yakın mesafeden kafayı vururken, kaleci Ertuğrul topu tokatladı. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

69. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mrsic, ceza sahası içine yaptığı yerden ortaladı. Kaleci Ertuğrul’dan önce topa hamle yapan Metehan’ın vuruşunda Hadergjonaj kayarak topa müdahale etti.

79. dakikada Geraldo sağ kanatta rakibinden sıyrılarak arka direğe yaptığı ortada Del Valle kafayı vururken, top az farkla direğin dibinden auta gitti.

80. dakikada ceza sahası içi sol kanattan Ben Ouanes’in arka direğe yerden yaptığı ortaya Aytaç Kara’nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

84. dakikada Tirpan’ın ceza sahası içine yaptığı ara pasta Bahoken, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi. 0-2

90+9. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Umut Nayir ön direkte kafayla arkaya açtı. Mrsic, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İbrahim Bozbey xx, Bilal Gölen xx

Ümraniyespor: Orkun Özdemir x, Serkan Göksu xx (Bettaieb dk. 82 ?), Tomislav Glumac xx, Isaac Sackey xx, Ermir Lenjani x (Onur Ayık dk. 64 xx), Avounou x (Yonathan Del Valle dk. 64 xx), Kartal Kayra xx, Oğuz Gürbulak x (Antonio Mrsic dk. 46 xx), Geraldo xx, Gheorghe x (Metehan Mimaroğlu dk. 46 xx), Umut Nayir xx

Yedekler: Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Fatih Şanlitürk

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xxx, Jeffrey Bruma xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Mickael Tirpan xx, Eysseric xx (Donk dk. 90+3 ?), Mamadou Fall x (Aytaç Kara dk. 75 xx), Hajradinovic xx (Tunay Torun dk. 90+3 ?), Bersant Celina xx (Ahmet Engin dk. 82 ?), Bahoken xxx

Yedekler: Erdem Canpolat, Graovac, Yunus Mallı, Feyzi Yıldırım, Turgay Gemicibaşi, Ali Demirel

Teknik Direktör: Şenol Can

Kırmızı kart: Recep Uçar (dk. 90+1) (Ümraniyespor)

Goller: Hadergjonaj (dk. 36 pen.), Bahoken (dk. 84) (Kasımpaşa), Mrsic (dk. 90+9) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Mamadou Fall, Mickael Tirpan, Hadergjonaj, Şenol Can, Ben Ouanes (Kasımpaşa) Geraldo, Kartal, Sackey, Glumac (Ümraniyespor)