TFF, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı

42. dakika El Kaabi’nin sağ taraftan ceza sahasına girerken sol ayağıyla yaptığı ortada topla buluşan Bertuğ’nun yakın mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Saba Lobzhanidze’nin ara pasında topla buluşan El Kaabi’nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı’nın müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü. El Kaabi’nin penaltı noktasına gönderdiği topa, Bertuğ’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

24. dakikada savunmada Glumac’ın yavaş kalan pasında araya giren El Kaabi, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı’nın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

13. dakikada Del Valle’nin sol kanattan sağ ayağıyla açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Nayir’in çok yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanında auta gitti.

7. dakika Hüseyin Göçek, VAR kontrolü sonrasında söz konusu pozisyonun öncesinde ofsayt olduğunu belirledi.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Ümraniyespor, Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.