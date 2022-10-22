Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’in 11. Haftasında Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’in 11. Haftasında Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Kouassi’nin sağ taraftan ortalığı topa Diagne’nin gelişine vuruşu sonrası meşin yuvarlak yakın köşeden filelere gitti. 1-2
63. dakikada Jimmy Durmaz’ın ceza yayı önünden sol ayağıyla yaptığı sert şutu kaleci Orkun güçlükle oyun alanına geri çeldi.
71. dakikada Ümraniyespor atağında Lenjani’nin sol kanattan yaptığı ortada Umut Nayır’ın vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına geri döndü.
90. dakikada Caner Erkin’in sağ taraftan kullandığı kornerde kaleci Orkun’un çeldiği topa altıpastan sol ayağıyla vuruşunu yapan Borini filelere gönderdi. 1-3
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Mert Güzenge xx, Hakan Karabalcık xx, Ergin Gözütok xx
Ümraniyespor: Orkun Özdemir x, Popov xx, Allyson xx, Mustafa Eser x, Ermir Lenjani xx, Serkan Göksu x (Mrsic dk. 79 x), Oğuz Gürbulak xx (Kartal Kayra Yılmaz dk.79 x), Avounou x (Metehan Mimaroğlu dk. 61 x), Geraldo xx (Valentin Gheorghe dk. 69 x), Onur Ayık xx (Del Valle dk. 69 x), Umut Nayır xx
Yedekler: Anıl Demir, Onur Atasayar, Fatih Yiğit, Adel Bettaieb, Gagnidze
Teknik Direktör: Recep Uçar
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Caulker xx, Dresevic xx, Caner Erkin xx, Jimmy Durmaz xx, Ozdoev xx (Salih Dursun dk. 84 ?), Lawrence xx (Mbaye Diagne dk. 54 xx), Kerim Frei xx (Adnan Uğur dk. 54 x), Kouassi xx (Samed Onur dk. 84) , Fabio Borini xxx (Levent Mercan dk. 90+2 ?)
Yedekler: Batuhan Şen, Muzaffer Kablan, Emir Tintiş, Münir, Burak Bekaroğlu, Rayyan Baniya
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Umut Nayır (dk. 3) (Ümraniyespor) Davide Biraschi (dk. 8), Mbaye Diagne (dk. 55), Fabio Borini (dk. 90) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Lawrence Nicholas, Ozdoev, Caner Erkin (Fatih Karagümrük)
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