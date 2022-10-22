Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2’de 2 yaptı

Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2’de 2 yaptı

71. dakikada Ümraniyespor atağında Lenjani’nin sol kanattan yaptığı ortada Umut Nayır’ın vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına geri döndü.

63. dakikada Jimmy Durmaz’ın ceza yayı önünden sol ayağıyla yaptığı sert şutu kaleci Orkun güçlükle oyun alanına geri çeldi.

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’in 11. Haftasında Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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