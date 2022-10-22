Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Ümraniyespor, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Ümraniyespor, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Ümraniyespor atağında Geraldo’nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayır’in düzgün vuruşunda top kaleci Viviano’nun solundan ağlara gitti. 1-0
8. dakikada Jimmy Durmaz’ın ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Borini, topu arka direğe doğru yükseltti. Biraschi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 1-1
17. dakikada Popov’un pasında penaltı noktasında topla buluşan Avounou’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.
20. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Onur Ayık’ın sert şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Mert Güzenge xx, Hakan Karabalcık xx, Ergin Gözütok xx
Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Popov xx, Allyson xx, Mustafa Eser xx, Ermir Lenjani xx, Serkan Göksu xx, Oğuz Gürbulak xx, Avounou xx, Geraldo xx, Onur Ayık xx, Umut Nayır xx
Yedekler: Anıl Demir, Valentin Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Onur Atasayar, Fatih Yiğit, Adel Bettaieb, Del Valle, Gagnidze, Mrsic, Kartal Kayra Yılmaz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Caulker xx, Dresevic xx, Caner Erkin xx, Jimmy Durmaz xx, Ozdoev xx, Lawrence xx, Kerim Frei xx, Kouassi xx, Fabio Borini xx
Yedekler: Batuhan Şen , Muzaffer Kablan, Emir Tintiş, Mbaye Diagne, Samed Onur, Münir Levent Mercan, Salih Dursun, Adnan Uğur, Burak Bekaroğlu, Rayyan Baniya
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Umut Nayır (dk. 3) (Ümraniyespor), Davide Biraschi (dk. 8) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Lawrence Nicholas, Ozdoev (Fatih Karagümrük)
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