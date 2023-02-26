Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza sahası ön çizgisi sol çaprazından Sekidika’nın yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topu çeldi.
78. dakikada sağ taraftan Emre Akbaba’nın ortasında ceza sahası içinde Ndiaye’nin topukla yaptığı vuruşta kaleci Orkun’un da müdahalesiyle top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
79. dakikada Rorigues’in kale gönderdiği top Akintola’nın önünde kaldı. Akintola’nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Orkun çeldiği topu Ndiaye filelere gönderdi. 0-1
90. dakikada Glumac’ın kafayla indirdiği topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Mrsic’in yerden pasında kale önünde Kayode meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Ümraniye Hekimbaşı
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Mustafa Eser xx (Onur Ayık dk. 83 ?), Glumac xx, Epureanu xx, Onur Atasayar xx, Sackey xx (Mrsic dk. 87 ?), Oğuz Gürbulak xx (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk. 84 ?), Geraldo xx (Bettaieb dk. 78 ?), Gheorghe xx, Sekidika xx (Kayode dk. 84 ?), Umut Nayir xx
Yedekler: Anıl Demir, Berke Özer, Ermir Lenjani, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Saitoğlu
Teknik Direktör: Recep Uçar
Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Svensson xx, Mert Çetin xx (Jovan Manev dk. 45+1 x), Semih Güler xx, Kevin Rodrigues xx, Yusuf Sarı xx (Gökhan İnler dk. 84 ?), N’Diaye xx, Stambouli xx (Cherif Ndiaye dk. 64 x), Onyekuru xx (Akintola dk. 64 x), Belhanda xx, Emre Akbaba xx (Yusuf Erdoğan dk. 85 ?)
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İsmail Çokçalış, Simon Deli, Nongoh
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Kayode (dk. 90) (Ümraniyespor), Ndiaye (dk. 79) (Adana Demirspor)
Yorumlar