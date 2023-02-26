79. dakikada Rorigues’in kale gönderdiği top Akintola’nın önünde kaldı. Akintola’nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Orkun çeldiği topu Ndiaye filelere gönderdi. 0-1

78. dakikada sağ taraftan Emre Akbaba’nın ortasında ceza sahası içinde Ndiaye’nin topukla yaptığı vuruşta kaleci Orkun’un da müdahalesiyle top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

56. dakikada ceza sahası ön çizgisi sol çaprazından Sekidika’nın yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topu çeldi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FTA Antalyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FTA Antalyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

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