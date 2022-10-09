3. dakikada Ramazan Civelek’in sağ çaprazdan yaptığı ortada Carole kafayla Gavranovic’e indirdi. Gavranovic’in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Orkun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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