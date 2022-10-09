Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Ramazan Civelek’in sağ çaprazdan yaptığı ortada Carole kafayla Gavranovic’e indirdi. Gavranovic’in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Orkun meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Kemen’in içeri çevirdiği topa arka direkte Cardoso’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
33. dakikada ceza yayı önünden Onur Bulut’un şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Burak Şeker xx, Esat Sancaktar xx, Ömer Tevfik Özkoç xx
Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Serkan Göksu xx, Allyson xx, Glumac xx, Lenjani xx, Sackey xx, Geraldo xx, Kartal Kayra Yılmaz xx, Avounou xx, Onur Ayık xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak, Del Valle, Gagnidze, Mrsic, Popov
Teknik Direktör: Recep Uçar
Kayserispor: Bilal Bayazıt xx, Onur Bulut xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx, Ramazan Civelek xx, Mensah xx, Kemen xx, Cardoso xxx, Gavranovic xx
Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Hayrullah Erkip, Uzodimma, Ackah, Bertolacci, Mustafa Pektemek, Mane, İlhan Parlak
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Cardoso (dk. 25) (Kayserispor)
Sarı kart: Sackey (Ümraniyespor)
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