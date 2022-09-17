Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Celina’nın sert şutunda kaleci Orkun’un yumrukladığı topu savunma uzaklaştırdı.
34. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Geraldo’nun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Ertuğrul’da kaldı.
35. dakikada Hajradinovic ara pasında Mamadou Fall, ceza sahası içinde kaleci Orkun’un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.
36. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1
40. dakikada Tirpan’ın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Hadergjonaj’ın bekletmeden yaptığı ortaya yakın direkte Hajradinovic’in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
45+1. dakikada Umut Nayir’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İbrahim Bozbey xx, Bilal Gölen xx
Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Serkan Göksu xx, Tomislav Glumac xx, Isaac Sackey xx, Ermir Lenjani xx, Avounou xx, Kartal Kayra xx, Oğuz Gürbulak xx, Geraldo xx, Gheorghe xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Metehan Mimaroğlu, Onur Ayık, Onur Atasayar, Fatih Şanlitürk, Bettaieb, Yonathan Del Valle, Antonio Mrsic
Teknik Direktör: Recep Uçar
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xxx, Jeffrey Bruma xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Mickael Tirpan xx, Eysseric xx, Mamadou Fall xx, Hajradinovic xx, Bersant Celina xx, Bahoken xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Donk, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Ahmet Engin, Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Turgay Gemicibaşi, Ali Demirel
Teknik Direktör: Şenol Can
Gol: Hadergjonaj (dk. 36 pen.) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Mamadou Fall, Mickael Tirpan (Kasımpaşa)
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