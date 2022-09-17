Kayseri’de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Finali nefes kesti

Kayseri’de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Finali nefes kesti

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xxx, Jeffrey Bruma xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Mickael Tirpan xx, Eysseric xx, Mamadou Fall xx, Hajradinovic xx, Bersant Celina xx, Bahoken xx

45+1. dakikada Umut Nayir’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

40. dakikada Tirpan’ın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Hadergjonaj’ın bekletmeden yaptığı ortaya yakın direkte Hajradinovic’in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

34. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Geraldo’nun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Ertuğrul’da kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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