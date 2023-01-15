87. dakikada Ba’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eze’nin çaprazdan kaleye sokulup, kaleci Orkun ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

84. dakikada sağ çaprazdan savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sağ çaprazında Gheorghe topa sahip oldu. Gheorghe’nin kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

81. dakikada Kartal Kayra’nın sol çaprazdan içeri çevirdiği top arka direğe sekti. Arka direkte Bettaieb’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu.

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