45+4. dakikada kullanılan köşe vuruşunda İstanbulspor kalecisi Jensen, topu yumrukladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Ethemi, rakibini çalımlayarak Ümraniyespor yarı sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi’nin pasında Melih’in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

30. dakikada Topalli’nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ethemi’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

19. dakikada Emir Kaan’ın Umut’a yaptığı müdahalede hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Palabıyık penaltıyı iptal etti.

12. dakikada Topalli’nin yapmış olduğu faulün ardından hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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