87. dakikada Van Aanholt’un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gomis’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

71. dakikada sağ taraftan Boey’in içeri çevirdiği topa Mertens’in yaptığı kafa vuruşunda maşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi.

53. dakikada van Aanholt’un pasında ceza yayı önünde topa sahip olan Boey’in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi.

50. dakikada sol kanattan Kerem’in içeri çevirdiği topa arka direkte Seferovic’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Seferovic’in dönen topa tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.