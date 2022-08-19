31. dakikada Muslera’nın yaptığı degajın ardından Ümraniyespor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Yunus’un sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan’da kaldı.

28. dakikada Kerem’in pasıyla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Oliveira’nın yerden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Onur Ayık’ın çaprazdan kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

4. dakikada Ümraniyespor savunmasının yaptığı pas hatasında Seferovic ceza yayı üzerinde topun sahibi oldu. Ceza sahasına girerek pasını aktarmak isteyen Seferovic’in gönderdiği top doğrudan auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.

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