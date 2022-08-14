84. dakikada Ümraniyespor atağında sol taraftan çizgiye kadar inen Del Valle ortasını açtı. Metehan Mimaroğlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

59. dakikada sağ kanatta top ile buluşan Bünyamin’in ortasında arka direkte topla buluşan Haji Wright’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

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