41. dakikada Antalyaspor atağında Alassane Ndao’nun ceza yayının sağ tarafından sert vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

11. dakikada Ümraniyespor atağında Geraldo ceza sahası içinde bulunan Durel Avounou ile topu buluşturdu. Avounou’nun vuruşunda kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

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