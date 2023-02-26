40. dakikada Geraldo’nun pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sackey’nin yaptığı vuruşta kaleci Ertaç’ın müdahalesiyle kaleye yönelen meşin yuvarlağı Svensson çizgiden çıkardı. Dönen topu ceza sahası içinde önünde bulan Onur Atasayar’ın yerden vuruşunda ise savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

27. dakikada Yusuf Sarı’nın pasında penaltı noktasında topla buluşan Emre Akbaba’nın yerden vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.

2. dakikada sağ taraftan Geraldo’nun pasında topla buluşan Umut Nayir’in sağ çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşta kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

TVF ve FIPAV hakem seminerlerinin ilki Roma’da gerçekleştirildi

TVF ve FIPAV hakem seminerlerinin ilki Roma’da gerçekleştirildi

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

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