Andrea Pirlo: "1 puan aldık ama 3 puan da alabilirdik"

Andrea Pirlo: "1 puan aldık ama 3 puan da alabilirdik"

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti.

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