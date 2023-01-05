Erdinç Sözer: "Basit uzun bir topla gol yedik ve 3 puanı bıraktık"

Erdinç Sözer: "Basit uzun bir topla gol yedik ve 3 puanı bıraktık"

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Giresunspor’u 3-0 mağlup etti.

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