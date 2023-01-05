Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Giresunspor’u 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Giresunspor’u 3-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Trezeguet’in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onurcan’da kaldı.
67. dakikada Trabzonspor’un sağ taraftan kullandığı korner atışında kale sahası içindeki Trezeguet’in kafa vuruşunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Trabzonspor’un sol kanattan kullandığı korner atışında Trezeguet’in kafa vuruşu kaleci Onurcan’dan döndü. Dönen topu Gomez tamamladı. 2-0
75. dakikada Djaniny’nin pasında topla buluşan Doğucan Haspolat’ın ceza sahası yayı içinde vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kaleci Onurcan’ın solundan ağlarla buluştu. 3-0
90+7. dakikada Naci’nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hamsik’in vuruşunda meşin yuvarlağı Onurcan ayaklarıyla kornere çıkardı.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Murat Tuğberk Curbay xx, Murat Algın xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xxx, Gbamin xxx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Siopis xx (Hamsik dk. 81 ?), Bakasetas xxx (Doğucan Haspolat dk. 74 x), Abdulkair Ömür xxx, Bardhi xx (Naci Ünüvar dk. 61 x), Trezeguet xxx (Lahtimi dk. 81 ?), Gomez xx (Djaniny dk. 74 x)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Giresunspor: Onurcan x, Hayrullah x, Arias x, Perez x, Alper Uludağ x (Talha dk.79 x), Mejia x (Murat Cem Akpınar dk. 81 ?), Campuzano x, Serginho x (Savicevic dk. 35 x), Görkem Sağlam x (Rahmetullah Berişbek dk. 58 x), Kuwas x (Doğucan Can Davas dk. 79 x), Bajic x
Yedekler: Ferhat Kaplan, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Şahin Dik, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Bajic (dk. 30 k.k), Gomez (dk. 69), Doğucan Haspolat (dk. 75) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Arias, Murat Cem Akpınar (Giresunspor), Siopis, Gomez (Trabzonspor)
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