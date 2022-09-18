Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü 3-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol taraftan gelişen Gaziantep FK atağından rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Maxim'in ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

5. dakikada Larsen'in pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın sert vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Lazar Markovic, düzgün bir vuruşla topu fileere gönderdi .0-2

14. dakikada Bakasetas'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Trezeguet, yerden çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından ağlara yolladı. 1-2

27. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Günay'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

40. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içine ortasında top Hanousek'in eline çarpınca hakem VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas, meşin yuvarlağı ile kaleci Günay'ı ters köşeye gönderdi. 2-2



Stat: Akyazı

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mustafa Sarvanlar xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Larsen x, Bartra x, Hugo x, Eren Elmalı x, Siopis xx, Hamsik xx, Bakasetas xx, Djaniny x (Bardhi dk. 31 x), Trezeguet xx, Umut Bozok x

Yedekler: Taha Tepe, Abdulkadir Ömür, Naci Ünüvar, Denswill, Gbamin, Gomez, Doğucan, Lahtimi, Yusuf Erdoğan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gaziantep FK: Günay xx, Kitsiou xx, Ertuğrul xx, Djilobodji xx, Hanousek xx, Jevtovic xx, Furkan xx, Markoviç xx, Maxim xx, Sagal xx, Figuuiredo xx

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda, Toşca, Veliu, Pekhart, Halil İbrahim, Mustafa Eskihellaç, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Merkel

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Maxim (dk. 2), Markoviç (dk. 10) (Gaziantep FK), Trezeguet (dk. 14), Bakasetas (dk. 42 pen.) (Trabzonspor)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Eren Elmalı’nın sol çaprazdan kaleye sert şutunu kaleci Günay, çift yumrukla kornere çıkardı.

79. dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Halil İbrahim’in soldan ceza sahasına çevirdiği topa Maxim gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

83. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Veliu’nun vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

84. dakikada Eren Elmalı’nın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Gomez’in kafa vuruşunu kaleci Günay çizgi üzerinden çıkardı. Dönün topa Bardhi’nin vuruşunda ise meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+8. dakikada Trabzonspor’un sol taraftan kullandığı taç atışında Gaziantep FK savunmasının kafasından havalanan topu iyi takip eden Bartra’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay’ın solundaki direğe çarparak ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Akyazı

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mustafa Sarvanlar xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen x (Denswil dk. 79 ?), Bartra xx, Hugo x, Eren Elmalı xx, Siopis x (Gomez dk. 72 x), Hamsik x (Gbamin dk. 79 ?), Bakasetas xx, Djaniny x (Bardhi dk. 31 x), Trezeguet xx, Umut Bozok x (Abdulkadir Ömür dk. 72 x)

Yedekler: Taha Tepe, Naci Ünüvar, Doğucan, Lahtimi, Yusuf Erdoğan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gaziantep FK: Günay xx, Kitsiou xx, Ertuğrul xx, Djilobodji xx, Hanousek x (İbrahim Pehlivan dk. 70 x), Jevtovic xx, Furkan xx, Markoviç xx (Mustafa Eskihellaç dk. 57 x), Maxim xx (Merkel dk. 88 ?), Sagal x (Veliu dk. 70 x), Figuuiredo xx (Pekhart dk. 46 x)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda, Toşca, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Maxim (dk. 2), Markoviç (dk. 10) (Gaziantep FK), Trezeguet (dk. 14) Bakasetas (dk. 42 pen.), Bartra (dk. 90+8) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Erol Bulut, İbrahim Pehlivan, Ertuğrul (Gaziantep FK), Bartra, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)