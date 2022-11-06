Goller: Bakasetas (dk. 14 pen.), Trezeguet (dk. 27 pen.) (Trabzonspor), Mame Duouf (dk. 45+7 ve 55 ) (Konyaspor)

Yedekler: Erhan, Pavicic, Robert Muric, Kahraman Demirtaş, Mehmet, Amilton da Silva

55. dakikada soldan Amir Hadziahmetovic topu çok iyi taşıdı ve son çizgiye inip içeriye ortaladı. Boş pozisyonda bulunan Mame Diouf, yere düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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