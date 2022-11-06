Teknik Direktör: Erhan, Uğurcan Yazgılı, Pavicic, Robert Muric, Kahraman Demirtaş, Oğulcan, Mehmet, Amilton da Silva

45+7. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmadığı topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Mame Diouf’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti. 2-1

27. dakikada Hamsik’in vuruşunda ceza sahası içinde Michalak’ın eline çarpan top sonrası hakem Zorbay Küçük ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Trezeguet meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

11. dakikada Trabzonspor sol kanattan kullandığı korner atışında Adil Demirbağ’ın Trezeguet’e müdahalesinde VAR giden Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor, Konyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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