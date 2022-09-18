42. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas, meşin yuvarlağı ile kaleci Günay’ı ters köşeye gönderdi. 2-2

14. dakikada Bakasetas’ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Trezeguet, yerden çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Günay’ın sağından ağlara yolladı. 1-2

10. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Lazar Markovic, düzgün bir vuruşla topu fileere gönderdi .0-2

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