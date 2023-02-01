Galatasaray en uzun galibiyet rekorunu kırdı

Galatasaray en uzun galibiyet rekorunu kırdı

90+5. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağından Gomez meşin yuvarlağı kale sahasına gönderdi. Floranus’un ters vuruşunda top üst direkten dönerken, meşin yuvarlağı iyi takip eden Naci Ünüvar skoru değiştirdi. 2-0

69. dakikada Bakasetas’ın ara pasında ceza sahası içine giren Trezeguet’in vuruşunda ise top az farkla auta çıktı.

67. dakikada Bakasetas’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton’dan döndü.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

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