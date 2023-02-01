Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Larsen’in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Djaniny’nin kafa vuruşunda top kaleci Helton’da kaldı.
67. dakikada Bakasetas’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton’dan döndü.
69. dakikada Bakasetas’ın ara pasında ceza sahası içine giren Trezeguet’in vuruşunda ise top az farkla auta çıktı.
90+5. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağından Gomez meşin yuvarlağı kale sahasına gönderdi. Floranus’un ters vuruşunda top üst direkten dönerken, meşin yuvarlağı iyi takip eden Naci Ünüvar skoru değiştirdi. 2-0
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ceyhun Sesigüzel xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Larsen xx, Bartra xx (Hugo dk. 46 x), Denswil xx, Eren Elmalı xx (Hüseyin Türkmen dk. 64 x),Siopis xx (Gbamin dk. 85 ?), Bakasetas xx, Abdülkadir Ömür xx (Doğucan Haspolat dk.46 x), Djaniny xx (Naci Ünüvar dk. 76 x), Trezeguet xx, Gomez xx
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Antalyaspor: Helton x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Gerxhaliu x, Güray Vural x, Erdal Rakip x (Sinan Gümüş dk. 68 x), Fernando x, Ndao x (Admir Mehmedi dk. 59 x), Fredy x (Nakajima dk. 59 x), Doğukan Sinik x (Floranus dk. 59 x), Larsson x (Ghacha dk. 80 ?)
Yedekler: Mehmet Dadakdeniz, Cemali Sertel, Ömer Toprak, Mustafa Erdilman, Emre Uzun
Teknik Sorumlu: Alfons Groenendijk
Goller: Trezeguet (dk. 34), Naci Ünüvar (dk. 90+5) (Trabzonspor)
Sarı kart: Bakasetas (Trabzonspor)
Yorumlar