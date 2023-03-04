Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
52. dakikada Mrsic’in ceza alanı önünden şutu Uğurcan Çakır’dan döndü. Dönen topu Sekidika ağlara yolladı. 0-1
60. dakikada Ümraniyespor’un sol taraftan kullandığı korner atışında Glumac’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.
66. dakikada Lenjani’nin kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topa son dokunuşu yapan Umut Nayir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
82. dakikada Ümraniyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu iyi takip eden Yusuf Yazıcı, kaleye sırtı dönük yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Akyazı
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Sönmez xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres x, Bartra x, Denswill x (Lahtimi dk. 76 ?), Larsen xx, Siopis xx (Enis Bardhi dk. 61 x), Doğucan Haspolat x (Eren Elmalı dk. 76 ?), Abdulkadir Ömür xx, Trezeguet x (Naci Ünüvar dk. 34 ?), Umut Bozok x (Yusuf Yazıcı dk. 46 x), Gomez xx
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Gbamin, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Ümraniyespor: Orkun xx, Gheoorghe xx (Isaac Sackey dk. 84 ?), Mustafa Eser xx, Epureanu xx, Glumac xx, Onur Atasayar xx, Oğuz Gürbulak xx (Serkan Göksu dk. 79 ?), Mrsic xx, Sekidika xx (Adel Bettaieb dk. 57 x), Geraldo xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Berke Özer, Ermir Lenjani, Isaac Sackey, Yunus Emre Mertoğlu, Kayode, Onur Ayık, Daniel Avounou, Fatih Yiğit
Goller: Sekidika (dk. 52), (Umut Nayir (dk. 66) (Ümraniyespor), Yusuf Yazıcı (dk. 66) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Naci Ünüvar (dk. 90+6) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Epureanu, Oğuz Gürbulak, Orkun, Isaac Sackey (Ümraniyespor)
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