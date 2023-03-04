82. dakikada Ümraniyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu iyi takip eden Yusuf Yazıcı, kaleye sırtı dönük yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu.

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