Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, DG Sivasspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, DG Sivasspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9.dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından vuruşu savunmadan döndü. Hamsik, önüne düşen meşin yuvarlağı ayağının içiyle kaleci Ali Şaşal’ın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0
15.dakikada Mua N’jie’nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Yatabare’nin kafa vuruşunda top Uğurcan Çakır’da kaldı.
21.dakikada Dia Sabi’a’nın pasıyla kaleci ile karşı karşı kalan Mua N’jie’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır ayaklarından döndü.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Gbamin’in pasında ceza sahası çizgisine yakın yerde topla buluşan Gomez’in yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal, sağına gitmekte olan meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda yerden seken topa Uğurcan Çakır uzanarak müdahale etti. Sağ çaprazdan Mua N’Jie’nin önüne düşen topa gelişine vuruşunda ise oyun alanında kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
60. dakikada Dia Sabi’A’nın ortasında Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solunda auta çıktı.
65. dakikada Hakan Arslan’ın ceza sahası içine ortasında Yatabare’nin kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.
87. dakikada Bardhi’nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.
Stat: Akyazı
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Kamil Çetin xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Gbamin xx, Hamsik xx (Bardhi dk.74 x), Bakasetas xx (Siopis dk.74 x), Trezeguet xx (Doğucan Haspolat dk. 90 ?), Umut Bozok x (Abdulkadir Ömür dk.57 x), Gomez x
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Naci Ünüvar, Denswill, Yusuf Erdoğan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sivasspor: Ali Şaşal x, Murat Paluli x (Gradel dk. 63 x), Goutas x, Caner Osmanpaşa x, Uğur Çiftçi x, Hakan Arslan x, Charisis x (Keita dk. 63 x), Mua N’je x (Angielski dk. 84 ?), Dia Sabi’A x, Erdoğan Yeşilyurt x (Alaaddin Okumuş dk. 88 ?), Yatabare x
Yedekler: Muammer Yıldırım, Aaron, Isaac Cofie, Samba Camara, Jerz Özkan Yiğiter, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Hamsik (dk. 9) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Eren Elmalı, Gomez (Trabzonspor), Keita, Gradel (Sivasspor)
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