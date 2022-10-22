52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda yerden seken topa Uğurcan Çakır uzanarak müdahale etti. Sağ çaprazdan Mua N’Jie’nin önüne düşen topa gelişine vuruşunda ise oyun alanında kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

49. dakikada Gbamin’in pasında ceza sahası çizgisine yakın yerde topla buluşan Gomez’in yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal, sağına gitmekte olan meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

21.dakikada Dia Sabi’a’nın pasıyla kaleci ile karşı karşı kalan Mua N’jie’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır ayaklarından döndü.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, DG Sivasspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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