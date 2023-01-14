Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
48. dakikada Bakasetas’ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gomez’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.
53. dakikada Peres’in pasıyla ceza sahası içine giren Bakasetas’ın yerden vuruşunda top kaleci Volkan Babacan’da kaldı.
65. dakikada Ömer Ali Şahiner’in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Ahmed Touba’nın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
74. dakikada Ömer Ali Şahiner’in ceza sahasına ortaladığı topu iyi takip eden Serdar Gürler’in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı
Hakemler: Ali Şansalan xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, Alex Taşcıoğlu xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xxx (Larsen dk. 80 ?), Bartra xxx (Hüseyin Türkmen dk. 86 ?), Denswil xxx, Eren Elmalı xx, Siopis xx, Bakasetas xxx (Bardi dk. 80 ?), Abdulkadir Ömür xxx (Doğucan Haspolat dk. 66 x) Djaniny xx (Naci Ünüvar dk. 66 x), Trezeguet xx, Gomez xx
Yedekler: Muhammet Taha Tepe,Umut Bozok, Hamsik, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Lima x (Paulin Keny dk. 82 ?), Amed Touba x, Duarte x, Ömer Ali Şahiner x, Ndayishimiye x, Mahmut Tekdemir x (Aleksic dk. 88 ?), Berkay Özcan x, Deniz Türüç x, Serdar Gürler x (Patryk Szysz dk. 88 ?), Okaka x
Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Shaocong Wu, Beny Nzaba, Muhammet Arslantaş, Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Bakasetas (dk. 21) (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Okaka (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar Serdar Gürler, Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Peres (Trabzonspor)
Yorumlar