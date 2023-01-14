74. dakikada Ömer Ali Şahiner’in ceza sahasına ortaladığı topu iyi takip eden Serdar Gürler’in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.

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