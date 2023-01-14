45+6. dakikada Deniz’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştıramadığı top kale sahası içinde bulunan Ndayishimiye’nin önünde kaldı. Ndayishimiye’nin yakın mesafeden vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

21. dakikada Trabzonspor, Trezeguet ile sol taraftan rakip ceza sahası içine girdi ve penaltı noktasına doğru pasında savunmadan dönen top Bakasetas’ın önüne düştü. Onun sert vuruşunda ise kaleci Volkan Babacan’ın kontrol etmek istediği meşin yuvarlak bacaklarının arısından ağlara gitti. 1-0

3. dakikada Peres’in sağ taraftan ortasında Trezeguet’in kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo-mavililer 1-0 önde tamamladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.