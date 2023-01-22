33. dakikada Bakasetas’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Denswil’in indirdiği topu iyi takip eden Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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