Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaştı. Bordo-mavililer müsabakadan 1-0 galip ayrılarak ligde 2’de 2 yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaştı. Bordo-mavililer müsabakadan 1-0 galip ayrılarak ligde 2’de 2 yaptı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Trezeguet’in yerden pasında kale önünde Kouassi’nin vuruşunu kaleci Erce sol köşeden çıkardı.

İDMAN YURDU’DAN 3 TRANSFER İDMAN YURDU’DAN 3 TRANSFER

71. dakikada Eren Elmalı’nın pasında Abdulkadir Ömür, yaklaşık 22 metreden sert bir vuruşla topu Erce’nin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

79. dakikada Bakasetas’ın derinlemesine pasında topla buluşan Djaniny kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Alpaslan Dedeş xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Larsen xx, Denswil xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Doğucan x (Abdulkadir Ömür dk. 46 xxx), Siopis xx, Bakasietas xx, Vısca x (Kouassi dk. 42 x), Trezeguet xx (Yusuf Erdoğan dk. 90 ?), Cornelius xx (Djaniny dk. 75 x)

Yedekler: Taha Tepe, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli, Kerem Şen

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet x (Sadık Baş dk. 73 x), Vranjes x, Falette xx, Adekkugbe xx, Musa Çağıran x, Riberio x (Kevin Varga dk. 88 ?), Aabid x (Mehdi dk. 80 ?), Lobjanidze xx, Saint-Louis x (Kamara dk. 73 x), El Kaabi xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Onur, Recep, Kaan Kanak, Burak Öksüz

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Abdulkadir Ömür (dk. 71) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ribeiro, Musa Çağıran, Kamara (Hatayspor), Yusuf Erdoğan, Bakasetas (Trabzonspor)