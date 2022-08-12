79. dakikada Bakasetas’ın derinlemesine pasında topla buluşan Djaniny kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Eren Elmalı’nın pasında Abdulkadir Ömür, yaklaşık 22 metreden sert bir vuruşla topu Erce’nin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaştı. Bordo-mavililer müsabakadan 1-0 galip ayrılarak ligde 2’de 2 yaptı.

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