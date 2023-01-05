Demirel: “Oyun olarak memnunum, skor olarak değil”

Demirel: “Oyun olarak memnunum, skor olarak değil”

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, Giresunspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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