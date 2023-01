Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, Giresunspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Bakasetas’ın derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi’nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27.dakikada Hayrullah’ın sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa gelişine vuran Görkem Sağlam’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

30.dakikada sol kanattan Bardhi’nin köşe atışında ceza sahası içinde Bajic’in sırtına çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Murat Tuğberk Curbay xx, Murat Algın xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx, Gbamin xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Siopis xx, Bakasetas xx, Abdulkair Ömür xx, Bardhi xx, Trezeguet xx, Gomez x

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Hamsik, Djaniny, Naci Ünüvar, Doğucan Haspolot, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk, Lahtimi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Giresunspor: Onurcan x, Hayrullah x, Arias x, Perez x, Alper Uludağ x, Mejia x, Campuzano x, Serginho x (Savicevic dk. 35 x), Görkem Sağlam x, Kuwas x, Bajic x

Yedekler: Ferhat Kaplan, Talha Ünvan, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Murat Cem Akpınar, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Şahin Dik, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Bajic (dk. 30) (Trabzonspor)

Sarı kart: Arias (Giresunspor)