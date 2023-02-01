45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ndao vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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