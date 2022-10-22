21.dakikada Dia Sabi’a’nın pasıyla kaleci ile karşı karşı kalan Mua N’jie’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır ayaklarından döndü.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile DG Sivasspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

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