18.dakikada Larsen’in sol taraftan ceza sahası içine doğru ortasında Abdulkadir Ömür’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Sonrasında Umut Bozok’un etkisiz vuruşu ise auta çıktı.

9. dakikada ani gelişen Ümraniyespor atağından Peres’ten topu kapan Geraldo sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır kornere çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

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