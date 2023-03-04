Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlkyarı)
7.dakikada Abdulkadir Ömür’ün ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
9. dakikada ani gelişen Ümraniyespor atağından Peres’ten topu kapan Geraldo sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır kornere çıkardı.
13.dakikada Gomez’in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Umut Bozok’un kafayla kaleye gönderdiği topu Mustafa Eser çizgi üzerinden çıkardı.
18.dakikada Larsen’in sol taraftan ceza sahası içine doğru ortasında Abdulkadir Ömür’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Sonrasında Umut Bozok’un etkisiz vuruşu ise auta çıktı.
41. dakikada Umut Bozok’un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Naci Ünüvar’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun’un sağından az farkla auta çıktı.
Stat: Akyazı
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Sönmez xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres x, Bartra x, Denswill xx, Larsen xx, Siopis xx, Doğucan Haspolat x, Abdulkadir Ömür xx, Trezeguet x (Naci Ünüvar dk. 34 xx), Umut Bozok x, Gomez xx
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Taha Altıkardeş, Gbamin, Enis Bardhi, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Umraniyespor: Orkun xx, Gheoorghe xx, Mustafa Eser xx, Epureanu xx, Glumaç xx, Onur Atasayar xx, Oğuz Gürbulak x, Mrsic x, Sekidika x, Geraldo xx, Umut Nayir x
Yedekler: Berke Özer, Ermir Lenjani, Isaac Sackey, Yunus Emre Mertoğlu, Serkan Göksu, Kayode, Onur Ayık, Daniel Avounou, Fatih Yiğit, Adel Bettaieb
Teknik Direktör: Recep Uçar
Sarı kart: Epureanu (Ümraniyespor)
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