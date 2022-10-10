Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57.dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içindeki Yusuf Yazıcı, topu Hamsık’e bıraktı. Bu oyuncunun beklete vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’dan döndü.
79. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Umut Bozok’un pasıyla ceza sahası içinde buluşan Gomez’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
81. dakikada Trabzonspor’un sağ taraftan kullandığı fual atışında savunmadan seken topu önüne alan Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.
Stat: Akyazı
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ekrem Kan xx, Erdem Bayık xx
Trabzonspor: Uğurcan x, Larsen x, Bartra x (Bardhi dk.74 x), Hugo x, Eren Elmalı x, Siopis x (Djaniny dk. 46 x), Hamsik x (Umut Bozok dk.60 x), Yusuf Yazıcı x (Gbamin dk.60 x), Bakasetas x, Trezeguet x, Gomez x (Abdulkadir Ömür dk.83 ?)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Naci Ünüvar, Denswill, Yusuf Erdoğan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj x, Bruma x, Sadık x, Ouannes x, Mickael Tirpan x, Eysseric x (Yunus Mallı dk.78 ?), Hajradinovic x (Aytaç Kara dk.70 x), Mamadou Fall x (Tunay Torun dk.88 ?), Celina x (Ahmet Emin Engin dk.88 ?), Bahoken x
Yedekler: Erdem, Ryan Donk, Graovac, Petretta, Turgay Philippi Gemicibaşı, Ali Sühan Demirel
Teknik Direktör: Şenol Can
Sarı kartlar: Bakasetas (Trabzonspor), Mickael Tirpan, Eysseric, Sadık (Kasımpaşa)
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