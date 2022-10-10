57.dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içindeki Yusuf Yazıcı, topu Hamsık’e bıraktı. Bu oyuncunun beklete vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’dan döndü.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.

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