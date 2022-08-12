39. dakikada Falette ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Edin Visca, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Visca’nın sahadan çıkarken sol kolunu oynatamadığı gözlendi.

Kayserispor kadrosu belli oldu

Kayserispor kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

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