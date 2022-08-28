Hakan Keleş: "Oyun olarak günden güne iyiye gideceğimizi düşünüyorum"

Hakan Keleş: "Oyun olarak günden güne iyiye gideceğimizi düşünüyorum"

77. dakikada Bardhi’nin ara pasında topla buluşan Trezeguet rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerine indi. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.

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