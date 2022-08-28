31. dakikada ani gelişen Galatasaray atağından Yunus Akgün sağ taraftan getirdiği topu Mertens ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mertnes’in vuruşunda kaleci Muhammet gole izin vermedi.

9. dakikada Trezeguet sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarparak az farkla kornere çıktı.

8. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağından Sacha Boey’in ceza sahası içine ortasında Mertens’in vuruşunda Bartra’ya çarpan top yön değiştirerek kaleye giderken, kaleci Muhammet meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

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