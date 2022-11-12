83. dakikada Ziya’nın elle oynadığı gerekçesiyle VAR’a gidildi. Çıkan sonuca göre Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Mrsic’in kullandığı penaltı atışında kaleci Ali Şaşal yetersiz kaldı. 2-2

63. dakikada Gradel’in pasında kale önündeki Sabia topla buluştu. Topu kaleye göndermek istese de defans tehlikeli önledi.

59. dakikada Sabia’nın pasında penaltı noktasında topla buluşan N’jie uzun ve sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

52. dakikada Sabia’nın pasında N’jie kaleye yakın bir noktadan şutunu çekti. Kaleci Orkun ayağıyla topu çıkarttı.

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