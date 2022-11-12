Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Sivasspor, Ümraniyespor’u ağırladı. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Sivasspor, Ümraniyespor’u ağırladı. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada N’jie’nin pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Gradel kaleyi hedef aldı. Kaleci Orkun topu çıkartmayı başardı.
52. dakikada Sabia’nın pasında N’jie kaleye yakın bir noktadan şutunu çekti. Kaleci Orkun ayağıyla topu çıkarttı.
59. dakikada Sabia’nın pasında penaltı noktasında topla buluşan N’jie uzun ve sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 2-1
63. dakikada Gradel’in pasında kale önündeki Sabia topla buluştu. Topu kaleye göndermek istese de defans tehlikeli önledi.
79. dakikada Gradel’in ceza sahası yayının gerisinden kullandığı uzun şutta defansı geçen top kaleci Orkun’un kucağında kaldı.
83. dakikada Ziya’nın elle oynadığı gerekçesiyle VAR’a gidildi. Çıkan sonuca göre Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Mrsic’in kullandığı penaltı atışında kaleci Ali Şaşal yetersiz kaldı. 2-2
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Ali Tuna xx, İbrahim Bozbey xx
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Caner xx, Goutas xx, Erdoğan xx, Ziya xx, Robin xx (Keita dk. 46 xx), Ulvestad xx (Hakan dk. 46 xx), N’jie xx, Sabia xx, Gradel xx (Musa dk. 90 ?), Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Uğur, Camara, Charisis, Angielski, Özkan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Ümraniyespor: Orkun xx, Popov xx, Allyson xx, Glumac xx, Onur Atasayar xx (Onur Ayık dk. 70 xx), Serkan xx (Kartal dk. 70 xx), Sackey xx, Avounou xx (Metehan dk. 76 xx), Geraldo xx (Mrsic dk. 76 xx), Umut xx, Valle xx (Bettaieb dk. 60 xx)
Yedekler: Anıl, Lenjani, Mustafa, Gheorghe, Oğuz,
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Yatabare (dk. 31) N’jie (dk. 59)(Sivasspor), Avounou (dk. 27), Mrsic (dk. 83 pen.)(Ümraniyespor)
Sarı kart: Sabia (Sivasspor)
Yorumlar