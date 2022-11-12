Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Sivasspor, Ümraniyespor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Sivasspor, Ümraniyespor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
6. dakikada Yatabare kale çizgisinin sağından sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Defans topu çıkartmayı başardı.
16. dakikada Geraldo’nun ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut kaleyi hedef aldı, şutunda top az farkla dışarı çıktı.
27. dakikada Avounou, Allyson’dan kazandığı topla sağ kanattan ceza sahasına girdi. Şutunda Caner’e çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
31. dakikada Gradel’in ortasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Yatabare, topu ağlarla buluşturmayı başardı. 1-1
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Ali Tuna xx, İbrahim Bozbey xx
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Caner xx, Goutas xx, Erdoğan xx, Ziya xx, Robin xx, Ulvestad xx, N’jie xx, Sabia xx, Gradel xx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Uğur, Camara, Charisis, Angielski, Musa, Keita, Hakan, Özkan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Ümraniyespor: Orkun xx, Popov xx, Allyson xx, Glumac xx, Onur Atasayar xx, Serkan xx, Sackey xx, Avounou xx, Geraldo xx, Umut xx, Valle xx
Yedekler: Anıl, Lenjani, Mustafa, Gheorghe, Metehan, Onur Ayık, Oğuz, Bettaieb, Mrsic, Kartal
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Yatabare (dk. 31) (Sivasspor), Avounou (dk. 27) (Ümraniyespor)
Sarı kart: Sabia (Sivasspor)
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