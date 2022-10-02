57. dakikada Uğur’un ceza sahası içerisine yaptığı ortasında kaleci Erce topu kontrol etti.

55. dakikada Erdoğan’ın ortasında Burak topu kafası ile çıkartmak istedi. Top az farkla kornere çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu.

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