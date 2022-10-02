42. dakikada sarı kart gören Riberio hakeme itiraz edince bu kez kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hatayspor oyunda 10 kişi kaldı.

23. dakikada Gradel’in ortaladığı topu Ulvestad Erdoğan’a gönderdi. Erdoğan kafa vuruşu ile takımının ilk gölünü kaydetti. 1-2

6. dakikada Gradel’in en direğe ortaladığı topu Yatabare kafası ile tamamlamak istedi. Top az farkla dışarı çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor, Hatayspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Hatayspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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