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71. dakikada Eze’nin altıpasta yaptığı vuruşta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kurtardı.

53. dakikada Taylan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe, altı pasın önünde yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-1

47. dakikada İstanbulspor’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze, pasını Kerem Şen’e aktardı. Kerem’in kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 3-2 mağlup etti.

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