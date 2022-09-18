62. dakikada gelişen Sowe’nin ceza sahası çizgisi içerisinden verdiği ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç’ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

47. dakikada Demir Grup Sivasspor’un gelişen atağında Ulvestad’ın verdiği ara pasla ceza sahası içinde topla buluşan N’jie’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında MKE Ankaragücü evinde DG Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.

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